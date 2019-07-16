Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Индии из-за дождей обрушилось здание: 14 погибших

16 июля, 04:21

Спасателям при помощи спецтехники удалось вытащить из-под завалов 28 выживших

Фото: AFP

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии из-за проливных дождей обрушилось четырехэтажное здание, в результате погибли по меньшей мере 14 человек.

Как сообщает AFP, в ресторане на территории здания, расположенном на склоне холма недалеко от популярного туристического города Шимла, в момент обрушения проводили вечеринку.

Спасателям при помощи спецтехники удалось вытащить из-под завалов 28 выживших. 14 человек погибли, причем все, кроме одного, были военными.

Один солдат, вытащенный из-под обломков, рассказал, что "здание внезапно затряслось и рухнуло".

Ранее сооющалось, что более полусотни человек стали жертвами непогоды в семи индийских штатах на севере страны, в которых уже неделю идут муссонные дожди.

Как мы уже сообщали, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.


Согласно последним данным, в результате муссонных дождей по всей Южной Азии погибли больше 130 человек.

В Бангладеш за последнюю неделю погибли по меньшей мере 29 человек, в том числе 18 от удара молнии. Еще 10 человек погибли в переполненных лагерях беженцев мусульман-рохинья на юго-востоке страны.

В Непале в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 67 человек, еще 30 пропали без вести.

В 2018 году во время сезона дождей, который обычно длится с конца июня и до конца августа, погибли 150 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Индия, погибли, стихия, непогода, обрушение, здание, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " В Индии из-за дождей обрушилось здание: 14 погибших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Тадж-Махал" из хлама: Индия страдает от мусорной катастрофы

Вчера, 20:58

На окраине Дели образовалась терриконы из отходов, достигающие 65 метров в высоту

Смертоносная стихия забирает жизни в Индии: фото последствий муссонов

Вчера, 15:15

В зоне сезонных проливных дождей на севере Индии оказались миллионы человек

Индия в последний момент отложила запуск станции к Луне

Вчера, 03:45

В ведомстве сообщили, что основанием для этого решения стала неисправность

Два человека погибли из-за аварии на аттракционе в Индии, более 20 ранены

Вчера, 01:46

Аттракцион в виде огромного маятника неожиданно вышел из строя во время работы

В Южной Азии из-за проливных дождей погибло почти полсотни человек

13 июля, 22:05

Проливные муссонные дожди спровоцировали наводнения и оползни в Индии, Непале и Бангладеш

Наводнение в Индии унесло жизни шести человек, появились фото

13 июля, 10:56

В зоне затопления находятся 800 тысяч жителей

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Обнаружен затонувший доисторический мир

Безвредна ли микроволновая печь?

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Бег и плоскостопие: мнение врачей

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь