В Индии из-за дождей обрушилось здание: 14 погибших

Спасателям при помощи спецтехники удалось вытащить из-под завалов 28 выживших

Фото: AFP

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии из-за проливных дождей обрушилось четырехэтажное здание, в результате погибли по меньшей мере 14 человек.

Как сообщает AFP, в ресторане на территории здания, расположенном на склоне холма недалеко от популярного туристического города Шимла, в момент обрушения проводили вечеринку.

Спасателям при помощи спецтехники удалось вытащить из-под завалов 28 выживших. 14 человек погибли, причем все, кроме одного, были военными.

Один солдат, вытащенный из-под обломков, рассказал, что "здание внезапно затряслось и рухнуло".

Ранее сооющалось, что более полусотни человек стали жертвами непогоды в семи индийских штатах на севере страны, в которых уже неделю идут муссонные дожди.

Как мы уже сообщали, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Согласно последним данным, в результате муссонных дождей по всей Южной Азии погибли больше 130 человек.

В Бангладеш за последнюю неделю погибли по меньшей мере 29 человек, в том числе 18 от удара молнии. Еще 10 человек погибли в переполненных лагерях беженцев мусульман-рохинья на юго-востоке страны.

В Непале в результате наводнений и оползней погибли по меньшей мере 67 человек, еще 30 пропали без вести.

В 2018 году во время сезона дождей, который обычно длится с конца июня и до конца августа, погибли 150 человек.

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