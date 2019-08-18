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В Индии из-за наводнений с начала июня погибли более тысячи человек

Сегодня, 19:14

В девяти регионах ливни унесли жизни 1038 человек

/ Фото: AFP

С начала июня из-за наводнений в Индии погибли более тысячи человек. Об этом сообщает DPA.

Известно, что в девяти индийских регионах, главным образом на северо-востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек. Большинство из них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

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В штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале – 155, в Западной Бенгалии – 154, в Бихаре – 130.

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Фото: Depositphotos

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

Порядка 130 тыс. человек эвакуированы из зоны затопления в западном индийском штате Махараштра, на который обрушились мощные муссонные ливни. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате Керала, по-прежнему закрыт.

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Индия наводнение паводок погибшие ливни

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