В Индии казнили сразу четырех мужчин за изнасилование студентки

В 2012 году насильники надругались над 23-летней Джоти Сингх, которая впоследствии скончалась

В Индии, спустя семь лет после окончания громкого дела о групповом изнасиловании студентки в автобусе в Дели, привели в исполнение смертный приговор четверым мужчинам, которых признали виновными.

Как сообщает Deutsche Welle, преступников повесили в тюрьме "Тихар". За несколько часов до этого Верховный суд страны отклонил апелляцию их защиты. Перед вынесением вердикта у тюрьмы собралась толпа, которая требовала казнить насильников.

Изнасилование 23-летней студентки-медика Джоти Сингх стало одним из самых громких дел в современной истории Индии.

16 декабря 2012 года девушка возвращалась из кино вместе со своим 28-летним парнем Авиндрой Панди. В Дели они сели на автобус, но вскоре водитель отклонился от маршрута. Когда друг девушки сказал об этом, банда напала на них и избила. При этом Джоти насиловали и истязали железным прутом. Спустя 45 минут голую и окровавленную пару выбросили на улицу, а спустя несколько дней девушка скончалась в больнице.

Это дело спровоцировало массовые акции протеста в Индии, участники которых требовали наказать виновных в преступлении и начать борьбу с частыми случаями изнасилований в стране.

А в прошлом месяце жители Индии вышли на протесты против закона об упрощении предоставления гражданства немусульманам.

Видео: Reuters

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