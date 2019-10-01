Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

В Индии кобра застряла в пивной банке

1 октября, 03:12

Змея-"выпивоха" была освобождена лишь с помощью спасателей

В Индии на территории штата Одиша произошел необычный курьез – в банке из-под пива застряла кобра.

"Заложницу" случайно обнаружил местный житель – мужчина заметил, как змея барахталась в мусоре, и вызвал спасателей, которые разрезали банку и выпустили редкостную змею на свободу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Индии празднуют фестиваль кобры (Наг Панчами).

Реклама

Этот праздник широко отмечается по всей cтране, особенно в штатах Махараштра, Западная Бенгалия и в южных регионах страны. Для рептилий массово устраивают особые обряды поклонения, с целью задобрить их и избежать ядовитых укусов.

В тренде
Политики всего мира и простые жители Франции прощаются с Жаком Шираком: опубликованы фото

Согласно местным поверьям, считается благоприятным остановиться у корзины, чтобы сделать змее съедобное подношение – молоко, рис, воду или фрукты.

Также стоит напомнить о необычном случае, когда кобру напоили водой прямо из бутылки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Индия курьез кобра змея

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадали
Беспорядки в Индонезии из-за запрета секса: сотни человек пострадалиДругие страны
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли
Туристы будут в шоке: в Египте вскрыли "проклятые" саркофагиTravel
Кроме системы
Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристовTravel
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дня
Первая встреча Зеленского в США и обвал курса доллара: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...