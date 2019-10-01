В Индии кобра застряла в пивной банке

Змея-"выпивоха" была освобождена лишь с помощью спасателей

В Индии на территории штата Одиша произошел необычный курьез – в банке из-под пива застряла кобра.

"Заложницу" случайно обнаружил местный житель – мужчина заметил, как змея барахталась в мусоре, и вызвал спасателей, которые разрезали банку и выпустили редкостную змею на свободу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Индии празднуют фестиваль кобры (Наг Панчами).

Реклама

Этот праздник широко отмечается по всей cтране, особенно в штатах Махараштра, Западная Бенгалия и в южных регионах страны. Для рептилий массово устраивают особые обряды поклонения, с целью задобрить их и избежать ядовитых укусов.

В тренде Политики всего мира и простые жители Франции прощаются с Жаком Шираком: опубликованы фото

Согласно местным поверьям, считается благоприятным остановиться у корзины, чтобы сделать змее съедобное подношение – молоко, рис, воду или фрукты.

Также стоит напомнить о необычном случае, когда кобру напоили водой прямо из бутылки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама