В Индии кобра застряла в пивной банке

В Индии на территории штата Одиша произошел необычный курьез – в банке из-под пива застряла кобра.
"Заложницу" случайно обнаружил местный житель – мужчина заметил, как змея барахталась в мусоре, и вызвал спасателей, которые разрезали банку и выпустили редкостную змею на свободу.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Индии празднуют фестиваль кобры (Наг Панчами).
Этот праздник широко отмечается по всей cтране, особенно в штатах Махараштра, Западная Бенгалия и в южных регионах страны. Для рептилий массово устраивают особые обряды поклонения, с целью задобрить их и избежать ядовитых укусов.
Согласно местным поверьям, считается благоприятным остановиться у корзины, чтобы сделать змее съедобное подношение – молоко, рис, воду или фрукты.
Также стоит напомнить о необычном случае, когда кобру напоили водой прямо из бутылки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк