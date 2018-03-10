В Индии легализовали пассивную эвтаназию

Сегодня, 03:40

Активная эвтаназия, когда больному с помощью шприца вводят яд, остается под запретом

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Верховный суд Индии принял решение разрешить в стране пассивную эватаназию.

Теперь, если человек неизлечимо болен или находится в глубокой коме, то может быть принято решение о его отключении от аппаратов поддержания жизни, передает NDTV.

Активная эвтаназия, когда больному с помощью шприца вводят яд, остается под запретом в Индии.

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Ранее глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуануПо его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Кроме того, парламенту Финляндии предложили легализовать эвтаназиюИнициатива примерно за месяц собрала 50 000 подписей, необходимых для рассмотрения в парламенте.

А правительство Нидерландов разрабатывает законопроект, который узаконит эвтаназию здоровых пожилых людей, потерявших смысл жизни. Авторами суицидальной инициативы выступили министр здравоохранения страны Эдит Схипперс и глава министерства юстиции Арта ван дер Стер. Оба политика направили свое предложение в парламент и теперь ждут скорейшего рассмотрения законопроекта.
Индия, эвтаназия, кома, болезнь, решение, верховный суд

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