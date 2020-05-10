В Индии лекарство от коронавируса убило собственного "создателя"

Фармацевт купил химикаты на местном рынке и разработал формулу после исследований в интернете

В Индии, где ранее на химическом заводе произошла утечка газа, фармацевт умер, а его начальник был госпитализирован после того, как они выпили химическую смесь, разработанную для лечения COVID-19. Об этом сообщила местная полиция, передает CNA.

Мужчины работали в компании, занимающейся фитотерапией, и тестировали лечение – смесь оксида азота и нитрата натрия – в доме в южном городе Ченнаи.

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47-летний фармацевт купил химикаты на местном рынке и разработал формулу после проведения исследований в интернете. Он скончался на месте, его коллега восстанавливается после лечения.

Согласно данным Университета Хопкинса, в Индии подтверждено 62 939 случаев заражения COVID-19, умерли 2 109 человек.

Ранее сообщалось, что в Индии объявлена жесткая борьба с коронавирусом и полиция заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина. В стране запрещено выходить из дома. Власть пытается сдержать распространение вируса в стране, где более миллиарда жителей.

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