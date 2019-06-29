В Индии на бараки обрушилась огромная стена: погибли 16 человек

Высота рухнувшего сооружения составляла 23 метра

Фото: AFP

В городе Пуна на западе Индии стена высотой 23 метра обрушилась на бараки. Не менее 16 человек погибли, сообщили в местной пожарной службе.

Как выяснилось, ограждающая стена вокруг многоэтажного жилого дома обрушилась на ряд жестяных бараков, в которых жили рабочие. Причиной обрушения стали сильные муссонные дожди.

Фото: AFP

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, так как под завалами еще могут находиться люди.

Напомним, не так давно во Львовской области в школе обрушилась стена. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина: их госпитализировали в больницу. По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.

Кроме того, ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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