В Индии на фабрике вспыхнул пожар, погибли 43 человека: фото и видео

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На фабрике в Нью-Дели в районе Анадж-Манди вспыхнул масштабный пожар. Жертвами стали 43 человека. Об этом сообщает India Today со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что в момент пожара в здании находилось 59 человек. Большинство из них отравились угарным газом. Медики опасаются, что количество пострадавших может увеличиться.

По данным местных властей, в здании, где вспыхнул пожар, хранились школьные рюкзаки, бутылки и другие материалы, однако его владелец размещал там и рабочих. Сейчас он задержан. Причины пожара пока не установили.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки людей пострадали.

В здании располагались помещения Института морской биологии, Одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук.

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