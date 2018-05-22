В Индии обнаружили неизлечимый вирус: погибли уже девять человек

Лекарства от нового вируса на данный момент не существует

Всемирная организация здравоохранения и индийские ученые обнаружили вирус, от которого в данный момент не существует лекарства. По меньшей мере девять человек на юге Индии погибли от вспышки редкого и чрезвычайно смертельного вируса Нипах. Об этом сообщает ScienceAlert.

На юге Индии ученые нашли новый смертельно опасный вирус под названием "Нипах". Он вызывает инфекцию, которая провоцирует воспаление мозга, а также острые респираторные заболевания. От малоизученной болезни, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже умерло 9 человек.

Ученые открыли его еще в 1999 году, во время вспышки инфекционных заболеваний в Малайзии. За несколько лет вирус Нипах пересёк границы Малайзии и распространился на территорию Австралии, Индии, Китая и Африки.

Его основными переносчиками являются летающие лисицы, а также возможно передача от человека человеку. Смертность от инфекции составляет от 40 до 75%.

Заболевание протекает практически без симптомов. В терминальной стадии появляется мышечная слабость, боль в горле и высокая температура. После этого вирусная инфекция поражает нервную систему, и пациент впадает в кому.

Напомним, в Демократической Республике Конго началась пробная вакцинация от болезни, которую вызывает вирус Эбола (БВВЭ). Таким образом в стране хотят остановить стремительное распространение болезни.

Также ученые из Копенгагенского университета под руководством Эске Виллерслева во время изучения зубов древних людей обнаружили в ДНК 4500-летнего кочевника следы гепатита В. Это самое древнее свидетельство о наличии этой болезни.