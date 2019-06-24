В Индии обвалился большой тент: 14 людей погибли, полсотни ранены
В тенте проходило религиозное мероприятие
В результате сильного дождя с грозой обрушился большой тент, в результате чего, по меньшей мере, 14 человек погибли и 50 получили ранения.
Инцидент произошел в районе Бармер в западном пустынном штате Индии Раджастхан.
В тенте проходило религиозное мероприятие.
Некоторые люди погибли от удара током от проводов, другие пострадали от падающих обломков.
Пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.
А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.
Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.
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