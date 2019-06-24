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В Индии обвалился большой тент: 14 людей погибли, полсотни ранены

24 июня, 01:06

В тенте проходило религиозное мероприятие

Фото: AFP

В результате сильного дождя с грозой обрушился большой тент, в результате чего, по меньшей мере, 14 человек погибли и 50 получили ранения.

Инцидент произошел в районе Бармер в западном пустынном штате Индии Раджастхан.

В тенте проходило религиозное мероприятие.

Некоторые люди погибли от удара током от проводов, другие пострадали от падающих обломков.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 77 пострадали в результате обрушения крыши бара на юго-востоке Китая. Инцидент произошел в городском округе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


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Тег Индия, обрушение, погибшие, пострадавшие

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Reuters

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