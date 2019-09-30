В Индии оползни и наводнения унесли жизни 127 человек

По словам синоптиков, муссонные ливни в северных штатах будут продолжатся в ближайшие дни

/ Фото: AFP

На северные штаты Индии обрушились мощные муссонные ливни. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек, сообщают СМИ.

Больше всего жертв зафиксировано в штате Уттар-Прадеш — 87 человек и в штате Бихар — 27 человек. Стихия привела к жертвам и в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, где общее число погибших составило 13 человек.

Сейчас в столице Бихара Патне и прилегающих районах закрыли все школы и не работают многие учреждения, магазины и лавки. Кроме того, в Бихаре отменили или перенаправили на другие маршруты многие поезда. Синоптики предупреждают, что дожди продолжатся в ближайшие дни.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях указанных штатов был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

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