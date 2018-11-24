В Индии пассажирский автобус упал в канал: десятки погибших

Сегодня, 12:44

Всего в салоне автобуса было около 30-35 человек

Фото: NDTV
Фото: NDTV

В индийском штате Карнатака погибли не менее 25 человек после падения автобуса в канал. Инцидент произошел в субботу, 24 ноября, сообщает телеканал NDTV.

По данным полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус, в салоне которого находились 30-35 человек, перевернулся и упал в расположенный вдоль дороги канал.

Отмечается, что местным жителям удалось спасти несколько человек, остальных продолжают искать.

Ранее автобус вылетел в реку в округе Шимла в индийском штате Химачал-Прадеш. В результате инциденте не менее 44 человек погибли.

Также сообщалось, что в пропасть упал школьный автобус, в результате чего погибли 26 детей и трое взрослых. Отмечается, что все погибшие дети были возрастом младше 10 лет. 

Напомним, при падении автобуса в ущелье в Индии погибли как минимум десять человек. Инцидент произошел в штате Уттаракханд. Водитель, двигаясь по горной дороге, не справился с управлением, в результате чего автобус упал в ущелье глубиной 250 метров. Отмечается, что еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе было 25 человек.
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Источник:

ТАСС

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