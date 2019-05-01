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В Индии подорвали грузовик с военными: погибли 15 людей

1 мая, 14:36

Известно, что транспорт взорвался на самодельном взрывном устройстве

Грузовик с военными Индии подорвался на самодельном взрывном устройстве в штате Махараштра.  В результате взрыва, организованном маоистами, погибли по меньшей мере 15 бойцов полиции. Об этом написали в местном издании "Times of India".

Инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором сейчас активно действуют группировки маоистов. В этом же округе в среду они подожгли несколько автомобилей и дорожную технику компании, которая строит там шоссе.

Маоисты в Индии часто называют "наксалитами", они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", нередко пользуются поддержкой местного населения. Их отряды зафиксированы в 14 из 29 штатов Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.

Напомним, ранее мы писали о кровавом теракте в Шри-Ланке. Число погибших в результате взрывов достигло 359 человек. Не менее 45 изжертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик.


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Тег Индия, теракт, взрыв, военные

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