В Индии поезд наехал на спящих трудовых мигрантов, есть погибшие: фото

По данным СМИ, погибли не менее 14 человек

В Индии, где вчера в результате утечки газа на химическом заводе погибли люди, произошла новая трагедия. В штате Махараштра на западном побережье страны в результате наезда товарного поезда погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще пятеро получили травмы. Об этом сообщило агентство ANI.

Как сообщается, машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих трудовых мигрантов, однако избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Аурангабада.

Информации о состоянии их здоровья не приводится.

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Как сообщило Министерство торговли и промышленности, железных дорог Индии, начато расследование деталей случившегося.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "скорбит в связи с гибелью людей в железнодорожном происшествии в городе Аурангабад в штате Махараштра".

"Провел разговор с министром торговли и промышленности, железных дорог Пиюшем Гойалом, он внимательно следит за ситуацией. Предоставляется вся необходимая помощь", - заверил премьер.

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