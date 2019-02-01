В Индии потерпел крушение военный истребитель: есть погибшие

Один из пилотов погиб при приземлении, второй - скончался в госпитале

Фото: wikipedia.org. Фото: Pixabay

В Индии потерпел крушение военный истребитель: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f0/a79/5c53f0a79bda5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f0/a79/5c53f0a79bda5.jpg 2019-02-01T08:46:00+02:00 Другие страны Один из пилотов погиб при приземлении, второй - скончался в госпитале

В Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Об этом сообщают СМИ.

Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Оба пилота, которые находились на борту истребителя, успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадалив результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Как утверждают в Федеральной авиационной администрации США, авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.

Напомним, что в американском штате Флорида вертолет упал на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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