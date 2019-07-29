При этом не представлялось возможным даже установить пол ребенка

/ Фото: Getty Images

В Индии появился на свет необычный ребенок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 2019-07-29T03:02:00+03:00 Другие страны При этом не представлялось возможным даже установить пол ребенка

В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, родился ребенок с сиреномелией, или синдромом русалки. Он прожил меньше часа и скончался, сообщает в воскресенье, 28 июля, The Times of India.

Как отмечает издание, 22-летнюю беременную женщину доставили в местную больницу в субботу, 27 июля. По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб. При этом не представлялось возможным даже установить пол ребенка.

Реклама

Принимавшие роды врачи предложили срочно перевезти младенца в окружную больницу в столице округа городе Лакхимпур, где ему могли оказать необходимую медицинскую помощь. Однако сделать это не успели — ребенок умер до того, как его родители приняли решение.

В тренде Украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки

Ранее мы писали о том, что во Львове врачи спасли новорожденную девочку-"дюймовочку" – малышка при рождении была размером чуть больше ладони, а ее вес был менее 500 граммов. Впервые в Украине медики выходили ребенка, который появился на свет на 23-й неделе беременности. Малышка не дышала, все органы были недоразвиты. Родители отказались от Иры, но львовские медики – нет.

А британские врачи разделили сиамских сестер-близнецов, сросшихся головами. Операции, которые стали одними из самых сложных в истории медицины, девочкам проводили в несколько этапов. Начали еще в октябре прошлого года, но только сейчас хирурги решились заявить об успехе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама