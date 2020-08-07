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В Индии при посадке разбился пассажирский лайнер: видео с места трагедии

7 августа, 18:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На борту самолета находили 184 человека

В Индии потерпел крушение пассажирский лайнер.

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Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел вечером 7 августа в городе Кожикоде, штат Керала.

Во время посадки летевший из Дубаи самолет авиаперевозчика Air India Express выкатился за пределы взлетно посадочной полосы и врезался в заграждение, разломившись на две части.

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На место крушения прибыли множество карет скорой помощи. Официальной информации о погибших или пострадавших пока что нет. Журналисты утверждают, что на борту воздушного судна находилось 184 человека.

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Индия самолет авиакатастрофа
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