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В Индии прогремел взрыв на химическом заводе: погибли 13 человек, десятки раненых

31 августа, 20:37

На химзаводе взорвались газовые баллоны

Фото: indiatoday.in

Фото: indiatoday.in

В Индии на химическом заводе произошел взрыв в результате которого погибло более 10 человек, почти 60 получили ранения. Об этом сообщает India Today.

Взрыв произошел на химзаводе в районе Махараштра в Дхуле. Там утром в субботу, 31 августа, взорвалось несколько газовых баллонов. 

Фото: indiatoday.in

В то время на территории завода было около 100 рабочих. Сразу после взрыва над заводом образовалась огромная дымовая завеса. В результате взрыва погибло 13 человек, еще 58 получили ранения. 

Вскоре стало известно, что пламя взяли под контроль. 

Ранее около 30 человек получили ранения из-за взрыва, который произошел на автобусной станции в индийском штате Джамму и Кашмир.

Также в индийском штате Уттар-Прадеш на местной фабрике по производству ковров прогремел мощный взрыв. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 10 человек. Сильный взрыв практически разрушил здание фабрики. Как выяснилось, на фабрике также производилась контрафактная пиротехника. Именно пиротехнические изделия, по предварительным данным, и взорвались на предприятии.

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