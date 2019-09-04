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В Индии прогремел взрыв на заводе: 20 погибших, десятки ранены

4 сентября, 17:49

Из-за взрыва обрушилось само здание, а также были повреждены несколько близлежащих

Спустя несколько дней после взрыва на химическом заводе в Индии, на северо-западе страны произошла авария на пиротехнической фабрике, в результате которой пострадали почти полсотни человек.

Как сообщает Times of India, инцидент произошел днем 4 сентября в город Батала, который расположен в штате Пенджаб.

Жертвами случившегося стали не менее 20 человек, еще 27 пострадали, включая семерых, которые находятся в критическом состоянии.

Взрыв вызвал обрушение здания, под обломками которого оказались еще несколько человек. На данный момент идет операция по их спасению.

Помимо того, из-за взрыва были повреждены несколько близлежащих домов, а также начался пожар – с огнем борются более десятка пожарных.

На место ЧП уже прибыли местные чиновники.

Напомним, в марте около 30 человек получили ранения из-за взрыва, который произошел на автобусной станции в индийском штате Джамму и Кашмир.

Кроме того, в феврале мощный взрыв прогремел на фабрике по производству ковровв штате Уттар-Прадеш, практически разрушив здание фабрики. Жертвами ЧП стали по меньшей мере 10 человек.

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Источник: Сегодня

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