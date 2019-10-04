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В Индии произошло кораблекрушение: десятки человек пропали без вести

4 октября, 12:13

В результате случившегося погибли не менее трех человек

/ Фото: Flickr

Не прошло и недели после того, как в индийском штате Западная Бенгалия опрокинулось пассажирское судно, на северо-востоке страны произошло новое кораблекрушение.

Инцидент произошел вечером (по местному времени) 4 октября в штате Бихар на северо-востоке страны – во время переправы через реку Махананда перевернулось судно с десятками человек.

Как сообщает NDTV, в результате случившегося около 20 человек пропали без вести. На данный момент были найдены тела лишь трех погибших, среди которых есть ребенок.

"Причиной крушения стал перегруз: судно было рассчитано на 40 пассажиров, но перевозило примерно в два раза больше человек", —заявили в местной полиции.

В районе крушения идет поисковая операция, большинство пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в этом месяце на северо-западе Индии произошла авария на пиротехнической фабрике, в результате которой пострадали почти полсотни человек: не менее 20 человек погибли и еще 27 пострадали попали в больницу.

Мы также писали, что в прошлом году на севере Индии поезд врезался в толпу людей, которые участвовали в церемонии сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса "Рамаяна". В момент наезда на на толпу на железнодорожных путях находились от 300 до 700 человек. Десятки из них погибли.

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Индия корабль утонули судно кораблекрушение

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