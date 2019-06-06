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В Индии произошло землетрясение

6 июня, 06:55

Землетрясение вызвало панику

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в западном индийском штате Гуджарат. Землетрясение вызвало панику. Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало. Многие люди провели ночь на улице.

Напомним, что в январе 2001 года в Гуджарате произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате чего погибли более 20 тысяч человек, свыше 160 тысяч пострадали.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


Напомним, недавно на японском острове Кюсю в результате сильного землетрясения магнитудой 6,3 пострадали по меньшей мере два человека. В городе Миядзаки стихия повредила водопровод, а на юге острова землетрясение привело к обрывам линий электропередачи – без электроэнергии оказались примерно 1,7 тысяч семей.

Также сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.  

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Тег Индия, землетрясение

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Источник:

ТАСС

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