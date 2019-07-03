В Индии прорвало дамбу, есть погибшие

Более 20 человек числятся пропавшими без вести

Фото: AFP

Минимум двое человек погибли после прорыва дамбы Тиваре в индийском штате Махараштра. Об этом в среду сообщило информационное агентство АНИ со ссылкой на местную администрацию.

По имеющимся данным, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Также сообщается, что 12 домов, находившихся в непосредственной близости от дамбы, полностью смыло водой. На месте происшествия работают спасатели.

В конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние десять лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи. К настоящему моменту в одном только штате Махараштра погибло свыше 20 человек. При этом синоптики полагают, что ливни могут продолжаться еще несколько дней.

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Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Нарушено авиасообщение. Синоптики предупреждают, что дожди могут продолжиться.

Ранее в Индии жертвами муссонов стали 70 человек. Муссонные дожди не прекращались в стране уже более 10 суток.

Напомним, что Японию заливают дожди: почти 850 тысяч человек получили уведомление об эвакуации. Особо тревожная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима.

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