В Индии прорвало дамбу, есть погибшие
Более 20 человек числятся пропавшими без вести
Минимум двое человек погибли после прорыва дамбы Тиваре в индийском штате Махараштра. Об этом в среду сообщило информационное агентство АНИ со ссылкой на местную администрацию.
По имеющимся данным, более 20 человек числятся пропавшими без вести. Также сообщается, что 12 домов, находившихся в непосредственной близости от дамбы, полностью смыло водой. На месте происшествия работают спасатели.
В конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние десять лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи. К настоящему моменту в одном только штате Махараштра погибло свыше 20 человек. При этом синоптики полагают, что ливни могут продолжаться еще несколько дней.
Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Нарушено авиасообщение. Синоптики предупреждают, что дожди могут продолжиться.
Ранее в Индии жертвами муссонов стали 70 человек. Муссонные дожди не прекращались в стране уже более 10 суток.
Напомним, что Японию заливают дожди: почти 850 тысяч человек получили уведомление об эвакуации. Особо тревожная ситуация сложилась на юге острова Кюсю в префектурах Кумамото и Кагосима.
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