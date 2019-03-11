В Индии пройдут самые масштабные выборы в истории человечества

Индийцы являются активными избирателями – явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%

Фото: AFP

В Индии пройдут самые масштабные выборы в истории человечества //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/534/129/5c85341291309.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/534/129/5c85341291309.jpg 2019-03-11T04:28:00+02:00 Другие страны Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%

Избирательная комиссия Индии заявила, что парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля 2019 года, передала в воскресенье телерадиокорпорация BBC.

Выборы в новую Лок Сабха (нижнюю палату парламента Индии) будут проходить с 11 апреля по 19 мая, голоса будут подсчитаны 23 мая. Даты проведения голосования: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая.

"С 900 миллионами избирателей выборы в Индии будут самыми масштабными в истории человечества", – пишет BBC.

Правящая в Индии партия "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, поборется за места в парламенте с оппозиционным Индийским национальным конгрессом и множеством региональных партий.

Лидеры двух влиятельных региональных партий сформировали коалицию против БДП в штате Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии.

В нижней палате 543 выборных места, и любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство. Ожидается, что на этот раз более 900 млн человек старше 18 лет проголосуют на одном из миллионов избирательных участков – число избирателей больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

Индийцы являются активными избирателями – явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда были проведены первые выборы.

Ранее сообщалось, что в Индии 200 миллионов рабочих объявили забастовку.

Также мы писали о том, что более трех тысяч человек задержали в Индии в связи с беспорядками из-за допуска женщин в храм.

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