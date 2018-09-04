В Индии разбился боевой самолет, способный нести ядерное оружие: опубликовано фото

Сегодня, 08:29

Истребитель взорвался во время аварии

Местные жители в районе крушения. Все фото: indiatoday.in
Местные жители в районе крушения. Все фото: indiatoday.in

В Индии неподалеку от Джодхпура в штате Раджастхан разбился истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27, который способен нести тактическое ядерное оружие. Самолет взорвался во время крушения, сообщает India Today.

Отмечается, что пилоту удалось безопасно выбраться из кабины.

На фотографии с места крушения видно пожар и остатки фюзеляжа. Большое количество местных жителей собралось вокруг места аварии.

crash

Самолет взлетел с авиабазы "Джодхпур" ВВС Индии. Как заявили военные, Миг-27 потерпел крушение во время обычной миссии. В ВВС Индии заверили, что при взлете истребителя проблем не было обнаружено.

Сейчас ведется расследование причин крушения МиГ-27.

МиГ-27 (по кодификации НАТО: Flogger-D) — советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Силовая установка однодвигательная. Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям. Может нести тактическое ядерное оружие. В Украине советские советские истребители-бомбардировщики можно увидеть вживую МиГ-27 и Су-17 в музее авиатехники под Харьковом.

Напомним, в 2016 году в пяти километрах от той же базы ВВС Индии – "Джодхпур"- потерпел крушение истребитель МиГ-27, задев при падении два жилых дома. Тот бомбардировщик совершал тренировочный полет.
Индия, крушение, пожар, самолет, истребитель, МиГ-27, Джодхпур

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

фото из открытых источников

Авария вертолета в Афганистане: в МИД подтвердили гибель украинцев

Сегодня, 01:44

Консул Украины планирует вылет в Афганистан

Другие страны

фото AFP

Единственная выжившая при крушении Boeing 737 под Гаваной девушка идет на поправку

20 Августа, 01:38

Причины авиакатастрофы до сих пор не установлены
Загрузка...

Другие страны

Фото: pixabay.com

На авиашоу в Канаде разбился самолет: есть пострадавшие

12 Августа, 20:41

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и упал на поле

США

Фото: K2 Aviation

В США разбился самолет с туристами: есть погибшие

7 Августа, 10:02

Непогода помешала спасателям заняться поиском и транспортивкой тел
Загрузка...