В Индии разбился боевой самолет, способный нести ядерное оружие: опубликовано фото

В Индии неподалеку от Джодхпура в штате Раджастхан разбился истребитель-бомбардировщик ВВС МиГ-27, который способен нести тактическое ядерное оружие. Самолет взорвался во время крушения, сообщает India Today.

Отмечается, что пилоту удалось безопасно выбраться из кабины.

На фотографии с места крушения видно пожар и остатки фюзеляжа. Большое количество местных жителей собралось вокруг места аварии.

Самолет взлетел с авиабазы "Джодхпур" ВВС Индии. Как заявили военные, Миг-27 потерпел крушение во время обычной миссии. В ВВС Индии заверили, что при взлете истребителя проблем не было обнаружено.

Сейчас ведется расследование причин крушения МиГ-27.

МиГ-27 (по кодификации НАТО: Flogger-D) — советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. Силовая установка однодвигательная. Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям. Может нести тактическое ядерное оружие. В Украине советские советские истребители-бомбардировщики можно увидеть вживую МиГ-27 и Су-17 в музее авиатехники под Харьковом.

Напомним, в 2016 году в пяти километрах от той же базы ВВС Индии – "Джодхпур"- потерпел крушение истребитель МиГ-27, задев при падении два жилых дома. Тот бомбардировщик совершал тренировочный полет.