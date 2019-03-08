В Индии разбился истребитель МиГ-21

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей

Фото: YouTube

В Индии разбился истребитель МиГ-21 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg 2019-03-08T22:05:00+02:00 Другие страны По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей

Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 в пятницу, 8 марта, потерпел крушение на северо-западе Индии.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Раджастхан в районе города Биканер во время тренировочного полета.

По предварительным данным, самолет столкнулся в воздухе с птицей, после чего упал. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Отмечается, что на МиГ-21 вооружения не было.

Начато расследование инцидента.

Напомним, что 27 февраля между Индией и Пакистаном произошла первая со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года воздушная баталия, в ходе которой были сбиты три (по некоторым версиям – два) самолета: два индийских и один пакистанский.

Позже пресс-служба армии Пакистана уже опубликовала видео с пилотом сбитого индийского МиГ-21 Абхинанданом Вартхаманом, который после катапультирования приземлился на территории республики и был взят в плен.

Также, как сообщалось, премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил готовность ради деэскалации освободить плененного индийского пилота. Индийские военные отреагировали на такое решение положительно.

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