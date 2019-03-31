В Индии разбился очередной МиГ-27

На вооружении страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27

Фото: YouTube

В Индии разбился очередной МиГ-27 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/359/cd1/5c6359cd1a38a.jpg 2019-03-31T13:46:00+03:00 Другие страны На вооружении страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27

При выполнении планового полета в воскресенье разбился самолет ВВС Индии МиГ-27, сообщила газета Times of India.

Инцидент произошел в районе города Джоджхпур северо-западного штата Раджастан.

Как отмечает издание, пилот катапультировался. По предварительной информации, разрушений на земле на месте падения самолета не наблюдается.

Ранее в ВВС Индии отмечали, что на вооружении страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27. Их планируется списать в 2019 году.

Напомним, в феврале в Индии неподалеку от города Джайсалмер потерпел крушение истребитель МиГ-27 местных Военно-воздушных сил. Инцидент произошел во время тренировочной миссии у Похранского гарнизона. Пилот успели катапультироваться. Еще один МиГ-27 индийских ВВС разбился в сентябре 2018 года.

Кроме того, ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.