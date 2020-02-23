В Индии разбился очередной российский истребитель: фото

Спустя полгода после того, как в Индии разбился истребитель МиГ-21, в этой стране потерпел крушение еще один купленный у России самолет.

Как сообщает India Today, инцидент произошел утром 23 февраля (по местному времени) на юге штата Гоа.

Самолет МиГ-29К разбился после учебного вылета с военно-морской базы Hansa. Местные власти утверждают, что оба пилота успели катапультироваться и были обнаружены спасателями.

По факту произошедшего начато расследование.

Реклама

МиГ-29К. Фото: Фото: twitter.com/neeraj_rajput

Это четвертая потеря МиГ-29К индийской морской авиации и третья потеря подобного самолета в штате Гоа за последние несколько лет.

Кроме того, в прошлом марте при выполнении планового полета в Инцидент в северо-западном штате Раджастан разбился самолет ВВС Индии МиГ-27. Стоит отметить, что на вооружении у этой страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27.

Кроме того, в 2019 году между Индией и Пакистаном произошла первая со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года воздушная баталия, в ходе которой были сбиты три (по некоторым версиям – два) самолета: два индийских и один пакистанский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама