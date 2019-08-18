В Индии река смыла около 20 домов: не менее 18 человек пропали без вести

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По меньшей мере 18 человек считаются пропавшими без вести в северном штате Уттаракханд в Индии после того, как вышедшая из берегов река Тонс смыла около 20 домов. Об этом сообщает NDTV.

По информации ведомства, инцидент произошел в округе Уттаркаши в предгорьях Гималаев.

Как отмечает телеканал, река Тонс разлилась из-за обильных муссонных ливней, обрушившихся на штат в последнее время. Правительство штата направило спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия для эвакуации и помощи пострадавшим. При этом непрекращающиеся дожди усложняют спасательную операцию.

Синоптики прогнозируют, что ливни будут продолжаться еще не менее трех дней.

Напомним, порядка 130 тыс. человек эвакуированы из зоны затопления в западном индийском штате Махараштра, на который обрушились мощные муссонные ливни. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме этого, из-за паводка в Индии поезд с около 700 пассажиров застрял на путях. Состав "Махалакшми экспресс", следовавший по маршруту Мумбаи — Колхапур, оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи.

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