Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

В Индии река смыла около 20 домов: не менее 18 человек пропали без вести

Сегодня, 17:15

Река Тонс вышла из берегов из-за продолжительных ливней

/ Фото: AFP

По меньшей мере 18 человек считаются пропавшими без вести в северном штате Уттаракханд в Индии после того, как вышедшая из берегов река Тонс смыла около 20 домов. Об этом сообщает NDTV.

По информации ведомства, инцидент произошел в округе Уттаркаши в предгорьях Гималаев.

Как отмечает телеканал, река Тонс разлилась из-за обильных муссонных ливней, обрушившихся на штат в последнее время. Правительство штата направило спасателей из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия для эвакуации и помощи пострадавшим. При этом непрекращающиеся дожди усложняют спасательную операцию.

Синоптики прогнозируют, что ливни будут продолжаться еще не менее трех дней.

Напомним, порядка 130 тыс. человек эвакуированы из зоны затопления в западном индийском штате Махараштра, на который обрушились мощные муссонные ливни. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме этого, из-за паводка в Индии поезд с около 700 пассажиров застрял на путях. Состав "Махалакшми экспресс", следовавший по маршруту Мумбаи — Колхапур, оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Индия река наводнение паводки

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы
Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"Travel
Конца света не будет: Земле ничто не угрожает
Конца света не будет: Земле ничто не угрожаетДругие страны
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы
Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбыFun
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Loading...