В Индии рухнул недавно отремонтированный мост: погибли люди

Сегодня, 18:43

Множество пострадавших продолжают находиться под завалами – мост обвалился посреди оживленного движения машин


В результате обрушения дорожного моста в расположенном на западе Индии штате Западная Бенгалия 5 сентября погибли не менее пяти человек. Еще десятки потерпевших оказались в больницах.

По словам свидетелей, железобетонная конструкция обрушилась прямо во время оживленного движения транспорта, в результате чего десятки машин оказались под бетонными обломками.

Правоохранители допускают, что причиной трагедии могли стать некачественный ремонт и дешевые стройматериалы в свете того, что недавно на мосту велись ремонтные работы. Однако их провели в спешке и завершили всего за три дня.

Стоит отметить, что, к сожалению, аналогичные инциденты происходят по всему миру.

Так, в марте в Майами обрушился 850-метровый железобетонный мост, который, по уверениям архитекторов, должен был служить не менее 100 лет.

Кроме того, месяц назад обрушение моста произошло в итальянской Генуе. В момент инцидента на мосту находились не менее двух десятков автомобилей.

Стоит добавить, что случается такое и в Украине – в июле в Павлоградском районе Днепропетровской области рухнул мост, когда по нему ехал грузовик с зерном.
ДТП, Индия, мост, дорожное движение
Источник:

"Сегодня"

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