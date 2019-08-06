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В Индии школьный автобус упал в ущелье: девять погибших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D1%82%D0%BF%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA 2019-08-06T10:21:00+03:00 Другие страны Еще трое школьников получили в ДТП серьезные травмы

В северном индийском штате Уттаракханд произошло жуткое ДТП – автобус со школьниками упал в ущелье. Погибли по меньшей мере девять школьников, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, автобус, перевозивший 18 учащихся местной школы, скатился с горного склона и перевернулся. Предварительно, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Полиция начала расследование обстоятельство инцидента.

Отметим, что кроме девяти погибших, в жуткой аварии пострадали еще трое школьников. Они получили серьезные травмы.

Напомним, не так давно в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

В частности, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

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