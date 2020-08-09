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В Индии следователи начали экспертизу "черного ящика" разбившегося самолета

9 августа, 21:23

Елена Вус Елена Вус

Данные стенограммы будут открыты международным следователям, а также компании Boeing

Индийские следователи начали изучать данные черного ящика Боинга-737, который 7 августа во время посадки упал с обрыва и раскололся на две части.

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Об этом сообщает The New Daily.

По словам руководителя Генерального управления гражданской авиации Индии Анила Кумара, страна откроет восстановленные стенограммы из черного ящика самолета международным следователям, а также производителю машины – компании Boeing.

"Только после проведения беспристрастного анализа мы сможем сказать, что именно произошло", - сказал Кумар.

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Рейс IX1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

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Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета во время посадки в международном аэропорту города Кожикоде в Индии.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии

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Индия крушение самолет авиакатастрофа черные ящики
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