В Индии следователи начали экспертизу "черного ящика" разбившегося самолета

Индийские следователи начали изучать данные черного ящика Боинга-737, который 7 августа во время посадки упал с обрыва и раскололся на две части.
Об этом сообщает The New Daily.
По словам руководителя Генерального управления гражданской авиации Индии Анила Кумара, страна откроет восстановленные стенограммы из черного ящика самолета международным следователям, а также производителю машины – компании Boeing.
"Только после проведения беспристрастного анализа мы сможем сказать, что именно произошло", - сказал Кумар.
Рейс IX1344 выполнялся из Дубая – на нем на родину возвращались граждане Индии, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
Из-за ливня поверхность взлетно-посадочной полосы была мокрой – приземлившись, самолет проскользил до конца, упал с обрыва и раскололся на две части.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета во время посадки в международном аэропорту города Кожикоде в Индии.
Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Индии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк