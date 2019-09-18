В Индии собака стала "героиней", спасая своих щенят

Видео из Индии, где собака отчаянно пыталась спасти своих новорожденных щенят, застрявших под руинами рухнувшего дома, настолько умилило пользователей сети, что ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

События, снятые в коротком видео, произошли на развалинах подмытого дождем дома – спасателям сообщили, что среди руин отчаянно скулит пес. Когда на место происшествия, поняли, что под развалинами находятся маленькие щенята.

Собака отчаянно пыталась помочь своим детенышам – вместе со спасателями рыла землю и грызла камни зубами, пытаясь добраться до малышей.

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Специалисты опасались, что песики задохнулись, однако, наблюдая за их отчаянной мамой, поисков не прекращали, и, в конце концов, малышей вызволили – целыми и невредимыми.

Напомним, ранее был найден необычный пес с мордой убийцы и опубликовано забавное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. – овчарка приняла "собрата" за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

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