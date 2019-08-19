В Индии в результате ДТП погибли не менее 13 человек, еще 11 в критическом состоянии

Всего в автобусе, который попал в ДТП, находились 45 пассажиров

/ Фото: AFP

В индийском штате Махараштра произошло ДТП с участием автобуса и контейнеровоза. В результате не менее 13 человек погибли. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на полицию.

По данным источника, лобовое столкновение произошло в воскресенье, 18 августа, вечером.

Оба водителя транспортных средств погибли на месте. Также жертвами ДТП стали 11 пассажиров. 20 пострадавших доставили в медицинское учреждение, 11 из них находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе находились 45 пассажиров.

Причина инцидента пока не известна.

Напомним, ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка. Остановился нетрезвый водитель только тогда, когда его машина врезалась в дерево.

Кроме этого, на трассе возле села Гуровщина Киево-Святошинского района микроавтобус, который вез людей из Львова в Киев, протаранил попутный легковой автомобиль Ford. В результате водитель и двое пассажиров легковушки погибли . Девять пассажиров маршрутки пострадали.

Многие водители говорят, что и на Одесской, и на Житомирской трассах автомобилисты часто не соблюдают скоростной режим и жмут на газ, обгоняя друг друга. Поэтому и ДТП здесь происходят слишком часто . Люди считают, что исправить ситуацию поможет лишь жесткий контроль и высокие штрафы.

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