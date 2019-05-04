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В Индии в результате мощного циклона "Фани" число погибших возросло

4 мая, 10:00

Люди погибли из-за падения деревьев и разрушения зданий

Фото: AFP

Число погибших в Индии в результате сильного тропического циклона "Фани" на восточном побережье страны возросло до семи. Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь полиции Санджив Панда сообщил, что по меньшей мере семь человек в штате Одиша стали жертвами стихии. Он добавил, что люди погибли из-за падения деревьев и разрушения стен зданий.

Ранее мы сообщали о трех жертвах катастрофы.

"Фани" – самый сильный циклон, обрушившийся на регион после шторма 1999 года, в результате которого погибли по меньшей мере 10 000 человек.

По словам синоптиков, около 10 000 деревень и 52 города в девяти районах штата оказались на пути шторма. Одиннадцать районов вдоль побережья Одиши в состоянии повышенной готовности, и около 900 укрытий от циклонов были созданы для размещения эвакуированных.

Напомним, еще до начала циклона правоохранители эвакуировали более миллиона человек. Людей селили в лагерях временного размещения вдали от побережья. Также власти страны приостановили работу железнодорожного и воздушного транспорта.

Синоптипи прогнозируют мощные ливни и порывы ветра до 200 км/час. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.


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Тег катастрофа, погибли, непогода, циклон

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Источник:

CNN

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