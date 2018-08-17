В Индии в результате наводнений погибли 97 человек

Сегодня, 01:24

Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии

Фото: AFP
Фото: AFP

Не менее 97 человек погибли в результате наводнений, и вызванных ими оползней и обрушений в индийском штате Керала, сообщает в четверг интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".

Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога.

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

Ранее сообщалось, что в Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.
Индия, наводнение, ливни, метеорологи
Источник:

Интерфакс

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