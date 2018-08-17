В Индии в результате наводнений погибли 97 человек

Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии

Не менее 97 человек погибли в результате наводнений, и вызванных ими оползней и обрушений в индийском штате Керала, сообщает в четверг интернет-портал индийской газеты "Таймс оф Индиа".

Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

В результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, обрушились несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплениях. На территории всего штата объявлена тревога.

Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о приостановке всех полетов до 26 августа из-за затопления. Рейсы перенаправляются в соседние воздушные гавани.

Метеорологи сообщают, что в ближайшие два дня ситуация вряд ли наладится: согласно их прогнозам ожидаются сильные ливни.

Ранее сообщалось, что в Индии с начала сезона дождей погибли уже как минимум 774 человека. Причиной тому послужили мощные муссонные ливни, наводнения, обрушения крыш домов, сели и оползни.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

Минувшей зимой удар стихии пришлось также вытерпеть Индонезии.