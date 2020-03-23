В Индии в танце показали, что надо делать на карантине (видео)

На фоне борьбы с распространением коронавируса индийские полицейские записали видеоролик, где они, исполняя танец, показывают, как надо мыть руки. Таким способом правоохранители призывают соблюдать правил гигиены. Очень быстро ролик набрал более полутора миллионов просмотров.

Ранее "Сегодня" писали, что в воскересенье, 22 марта, в Индии из-за коронавируса ввели комендантский час.

Согласно новому декрету индийских властей, как сообщил премьер-министр Нарендра Моди, с 7 утра до 9 вечера все жители страны, за исключением сотрудников экстренных служб и работников предприятий непрерывного цикла, должны оставаться дома.

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"Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19. Меры, которые мы сейчас принимаем, помогут нам в ближайшее время. Останьтесь дома, останьтесь здоровыми", — написал утром в этот день Моди на своей странице в Twitter.

Согласно онлайн-карте, размещенной на сайте "Сегодня", в Индии, по состоянию на 23 марта, коронавирусом заражены 467 человека, из них девять погибло.

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