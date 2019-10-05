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В Индии военные по ошибке сбили собственный вертолет

5 октября, 05:30

Вертолет был уничтожен ракетой в штате Джамму и Кашмир

/ Фото: AFP

Во время эскалации напряженности между Индией и Пакистаном военные индийских военно-воздушных сил ошибочно сбили собственный вертолет в Кашмире.

Начальник штаба ВВС страны Ракеш Кумар в комментарии журналистам 4 октября признал, что летательный аппарат Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир был сбит по вине индийских военных, сообщает телеканал NDTV.

"Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет. В связи с этим два офицера будут привлечены к ответственности. Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", – сказал он.

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Напомним, недавно в ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада. Соответствующее решение было принято на заседании Совет национальной безопасности страны 7 августа.

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Кроме того, начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанская армия поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением Нью-Дели отменить особый статус данного региона.

Также смотрите сюжет "Сегодня" об обострении конфликта между Индией и Пакистаном в последние дни февраля 2019 года:

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