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В Индии возросло число жертв прорыва дамбы

3 июля, 09:03

После ЧП 18 человек пропали без вести

Фото: AFP

В индийском штате Махараштра из-за прорыва дамбы "Тиваре" погибли не менее шести людей. Об этом сообщают СМИ.

Кроме того, еще 18 человек числятся пропавшими. Отметим, что причиной прорыва дамбы стал мощный муссонный ливень: паводок затронул семь деревень, расположенных ниже по течению. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, полицейские и волонтеры. Кроме того, синоптики полагают, что ливни в штате могут продолжаться еще несколько дней.

Ранее мы сообщали о двух жертвах ЧП. Отметим, что в конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние десять лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи.  Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Также нарушено авиасообщение. 

Мощные ливни обрушились и на индийский мегаполис Мумбаи, а также соседние районы. Жертвами инцидентов, вызванных муссоном, стали минимум 16 человек

Ранее в Индии жертвами муссонов стали 70 человек. Муссонные дожди не прекращались в стране уже более 10 суток.

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Тег Индия, жертвы, дамба, погибшие, прорыв, пропавшие без вести , муссоны

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Источник:

ТАСС

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