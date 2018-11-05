В Индии впервые с 2008 года выпал снег

Сегодня, 12:21

Из-за непогоды многие дома остались без электричества, а также погиб один ребенок

Фото: twitter.com/ANI
Фото: twitter.com/ANI

Жители высокогорной части Индии уже второй день наблюдают сильные снегопады. По данным местного телеканала NDTV, такого в Кашмировской долине в Гималаях не наблюдалось уже десять лет.

В результате непогоды были отменены десятки авиарейсов, а также запрещено движение по главным магистралям региона – из-за заносов они оказались заблокированы и порядка 300 человек пришлось экстренно эвакуировать.


Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

В то же время власти движение по трассе, которая соединяет эту местность с остальной страной, удалось возобновить.

Кроме того, многие дома остались без света из-за обрыва линий электропередач.

Известно как минимум об одной жертве стихии –10-летней девочке, которая погибли из-за оползня.

Напомним, что на прошлой неделе зима пришла на Иберийский полуостров, в связи с чем на севере Испании объявили "оранжевый" уровень опасности – здесь местами выпало до метра снега.

Также сообщалось, что вслед за Испанией непогода обрушилась во Францию – из-за снегопадов почти 200 тысяч домов по всей стране остались без электроэнергии.
Индия, климат, жертвы, стихия, снегопад, непогода
Источник:

"Сегодня"

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