В Индии впервые с 2008 года выпал снег

Из-за непогоды многие дома остались без электричества, а также погиб один ребенок

Жители высокогорной части Индии уже второй день наблюдают сильные снегопады. По данным местного телеканала NDTV, такого в Кашмировской долине в Гималаях не наблюдалось уже десять лет.

В результате непогоды были отменены десятки авиарейсов, а также запрещено движение по главным магистралям региона – из-за заносов они оказались заблокированы и порядка 300 человек пришлось экстренно эвакуировать.

























Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

Фото: twitter.com/ANI

В то же время власти движение по трассе, которая соединяет эту местность с остальной страной, удалось возобновить.

Кроме того, многие дома остались без света из-за обрыва линий электропередач.

Известно как минимум об одной жертве стихии –10-летней девочке, которая погибли из-за оползня.

Напомним, что на прошлой неделе зима пришла на Иберийский полуостров, в связи с чем на севере Испании объявили "оранжевый" уровень опасности – здесь местами выпало до метра снега.

Также сообщалось, что вслед за Испанией непогода обрушилась во Францию – из-за снегопадов почти 200 тысяч домов по всей стране остались без электроэнергии.