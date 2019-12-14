В Индии вспыхнули массовые протесты: есть первые погибшие

фото:EPA

В столице индийского штата Западная Бенгалия Колкате жители начали протестовать против закона об уточнении гражданства, который предоставляет немусульманам-беженцам возможность получить индийское гражданство. Об этом сообщает ВВС.

Полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских, пишет India Today. Кроме того, 85 демонстрантов арестованы и тысячи задержаны.

Закон об гражданстве предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, бежавшие от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны.

Напомним, 1 октября в Ираке начались массовые антиправительственные демонстрации в знак протеста против нищеты, безработицы и коррупции. Протестующие требовали отставки правительства. Кое-где мирные акции переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В то же время радикальный шиитский имам Мактада ас-Садр призвал к роспуску парламента и проведению досрочных выборов под контролем международных наблюдателей.

Кроме того, около 339 тысяч демонстрантов приняли участие в акциях протеста во Франции против планов властей по пенсионной реформе. В министерстве уточняют, что 31 тысяча из них собрались в Париже.

Видео: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram