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В Индии за день до ослабления карантина зафиксирован антирекорд новых случаев коронавируса

8 июня, 02:37

Елена Вус Елена Вус

Первый случай внутри страны зафиксировали 30 января

В Индии, которая уверенно заняла 6 место в рейтинге самых инфицированных коронавирусом COVID-19 стран мира, в воскресенье, 7 июня, зафиксировали больше всего новых случаев инфекции.

Как сообщает Associated Press, за сутки количество заболевших граждан возросло на 9 971. Среди наиболее пострадавших от пандемии городов страны –Нью-Дели, Мумбаи и Ахмедабад, на которые приходится 73% всех подтвержденных случаев COVID-19.

Отметим, что резкое увеличение случаев заболевания коронавирусом зафиксировано лишь за день до очередного этапа ослабления карантина. В стране планировали возобновить работу торговых центров, гостиниц и религиозных учреждений впервые за 10 недель.

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Напомним, что по состоянию на 7 июня в Индии зафиксировано247 857 случаев коронавируса,6 954 человека умерли. Более 119 тысяч выздоровели. Первый случай внутри страны зафиксировали 30 января. В стране уже разрешили работу предприятий и магазинов, восстановили железнодорожное сообщение и внутренние авиаперелеты.

Ранее сообщалось, что в Индии объявлена жесткая борьба с коронавирусом и полиция заставляет приседать либо отжиматься тех, кто нарушил правила карантина. В стране запрещено выходить из дома. Власть пытается сдержать распространение вируса в стране, где более миллиарда жителей.

Кроме того, в Индии, на фестивале Холи, во время которого традиционно празднуют победу добра над злом, сожгли огромную куклу, символизирующую коронавирус. Кукла была величиной в несколько метров – с сине-зеленой кожей и рогами на голове. К чучелу преподнесли факел в виде шприца и подожгли.



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Индия карантин коронавирус антирекорд COVID-19

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