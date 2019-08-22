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В Индийском океане произошло мощное землетрясение

22 августа, 06:22

Эпицентр находился в 1021 км к юго-западу от города Кингстон на австралийском острове Тасмания

/ Фото: pexels.com

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Индийского океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 1021 км к юго-западу от города Кингстон на австралийском острове Тасмания (население города — около 14 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.

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Напомним, недавно на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались, в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

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Фото из открытых источников

А в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

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Австралия землетрясение океан эпицентр индийский океан магнитуда тасмания

Источник: ТАСС

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