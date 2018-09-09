В Индонезии автобус слетел в овраг: более 20 погибших

Сегодня, 21:03

Автобус перевозил группу местных туристо

фото AFP
фото AFP

В Индонезии потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, передает AFP.

Автобус перевозил группу местных туристов и упал в 10-метровый овраг на индонезийском острове Ява.

Автомобиль ускорился во время движения с горы и перед падением потерял управление. По мнению следствия, трагедия произошла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.

Дорожный сертификат на эксплуатацию автомобиля истек в 2016 году. Автобус шел в колонне из четырех автомобилей, которые направлялись из Джакарту на место рафтинга.

Пассажиры других автобусов сообщили, что видели дым, идущий от двигателя автобуса, прежде чем он отправился в путешествие.

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Власти Индонезии неоднократно предупреждали, что маршрут, на котором произошел несчастный случай, не подходит для автобусов из-за узости дороги и резких поворотов.

Напомним, масштабное ДТП произошло в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай, в результате которого перевернулся пассажирский автобус. В аварии погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы. К месту трагедии прибыли медицинские и пожарные бригады, а полиция начала расследование причин инцидента.

Ранее похожая авария произошла на юго-востоке Турции, где столкнулись микроавтобус и трактор. Погибли по меньшей мере семь человек, еще 19 получили ранения. ДТП произошло рано утром в провинции Газиантеп. Трактор перевозил фермеров.

За несколько месяцев до этого в провинции Манаби, перевернулся междугородний автобус, в результате аварии погибли 12 человек, еще 25 пострадали. Участок дороги, на котором произошло ДТП, также носит название "поворот смерти".
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