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В Индонезии автобус упал в реку, 27 погибших

24 декабря, 23:29

Автобус упал в реку с высоты 150 метров

В Индонезии в провинции Южная Суматра автобус слетел в ущелье и упал в реку, 27 человек погибли и десяток пострадали. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что автобус упал в реку с высоты 150 метров и в результате аварии автобус наполовину погрузился под воду.

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"Течение реки довольно сильное, поэтому есть вероятность, что некоторые жертвы были унесены течением", – сказал спасатель.

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Ранее в Непале автобус с индийскими паломниками съехал с шоссе и разбился. В результате по меньшей мере 14 человек погибли и 18 получили ранения. Известно, что пассажиры возвращались из паломничества в индуистский храм, расположенный на высоте почти 4000 метров на холмах района долин Непала.

Напомним, ранее в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 человек, еще 17 пассажиров получили травмы.

Также мы сообщали, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодзинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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