В Индонезии Boeing с 122 людьми на борту попал в опасную ситуацию
Из 114 пассажиров и 8 членов экипажа на борту самолета никто не пострадал
В Индонезии, где на этой неделе перевернулся пассажирский паром, произошел опасный инцидент с лайнером малайзийской авиакомпании Malindo Air, на борту которого находились более 120 человек.
Во время вылета из международного аэропорта города Бандунг 20 июня лайнер Boeing 737-80 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы при взлете. При этом у воздушного судна было повреждено переднее шасси.
Местные военные заявили, что из 114 пассажиров и восьми членов экипажа никто не пострадал.
Правоохранительные органы уже устанавливают причины случившегося, а также взяли у пилотов анализы на предмет алкогольного и наркотического опьянения.
Лайнер совершал полет из Бандунга в Куала-Лумпур. Авиаперевозчик заявил, что после посадки всех пассажиров благополучно эвакуировали, после чего они продолжили свое путешествие.
Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел с Boeing 737 в американском штате Флорида. Самолет с 136 людьми на борту при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл.
Мы также писали, что в московском аэропорту "Внуково" после запуска турбин в правом двигателе лайнера Boeing-737 авиакомпании Utair произошло возгорание.
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