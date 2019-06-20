В Индонезии Boeing с 122 людьми на борту попал в опасную ситуацию

Из 114 пассажиров и 8 членов экипажа на борту самолета никто не пострадал

Фото: twitter.com/joe_mados.

В Индонезии, где на этой неделе перевернулся пассажирский паром, произошел опасный инцидент с лайнером малайзийской авиакомпании Malindo Air, на борту которого находились более 120 человек.

Во время вылета из международного аэропорта города Бандунг 20 июня лайнер Boeing 737-80 выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы при взлете. При этом у воздушного судна было повреждено переднее шасси.

Местные военные заявили, что из 114 пассажиров и восьми членов экипажа никто не пострадал.

Правоохранительные органы уже устанавливают причины случившегося, а также взяли у пилотов анализы на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Лайнер совершал полет из Бандунга в Куала-Лумпур. Авиаперевозчик заявил, что после посадки всех пассажиров благополучно эвакуировали, после чего они продолжили свое путешествие.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел с Boeing 737 в американском штате Флорида. Самолет с 136 людьми на борту при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл.

Мы также писали, что в московском аэропорту "Внуково" после запуска турбин в правом двигателе лайнера Boeing-737 авиакомпании Utair произошло возгорание.

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