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В Индонезии десятки журналистов заразились COVID-19 на пресс-конференциях: есть умершие

16 июля, 06:15

Юрий Божко Юрий Божко

Журналисты посещали пресс-конференции политиков, проводимые без надлежащих карантинных мер

Пандемия коронавируса нанесла новый удар островному государству Индонензия. Там 54 журналиста государственной радиостанции в Сурабае за короткое время заразились коронавирусной инфекцией. Трое из журналистов погибли, сообщило интернет-издание "Джакарта пост" со ссылкой на информацию общественной организации "Альянс независимых журналистов в Индонезии" (ANJ).

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После того, как руководство "Радио Републик Индонезия" приняло решение о проведении трех тестов, проведенных в конце июня и начале июля, стало ясно, что 54 журналиста были заражены коронавирусом. Последний тест был проведен 13 июля.

В сообщении говорится, что двое из тех, кто имел положительный результат в понедельник, уже госпитализированы. По сообщению ANJ, вспышка COVID-19 среди журналистов вызвана тем, что местные политики и крупные бизнесмены часто проводят пресс-конференции без соблюдения мер эпидемиологической безопасности. Руководство редакций вместо того, чтобы запрещать журналистам посещать подобные мероприятия, поощряет их к участию в них. Есть бизнесмены, которые организуют мероприятия с участием СМИ, когда в этом нет необходимости – например, они одновременно приглашают многих журналистов на организованные ими благотворительные мероприятия, связанные с массовым распространением гуманитарной помощи жертвам COVID-19.

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В последние дни мая Восточная Ява стала новым центром распространения коронавирусной инфекции в Индонезии. За полтора месяца в этой области число инфицированных достигло около 17 000 человек, и почти половина из них живет и работает в Сурабае.

Вспышка коронавирусной инфекции в Индонезии наблюдалась в средине весны. Тогда зараженных решили отправлять на необитаемый остров.
А позже на острове Ява придумали оригинальный способ заставить людей сидеть дома, чтобы не распространять заразу.

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