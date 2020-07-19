В Индонезии наводнение унесло жизни десятков людей: фото и видео

Водой с грязью и песком затопило более 4 тысяч домов

На индонезийском острове Сулавеси в результате наводнения и оползней погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом сообщает Национальное агентство противодействия катастрофам.

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Как пишет ANI, без вести пропавшими считаются 67 человек, еще 51 человек получил травмы.

Из-за непогоды более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Также пострадала инфраструктура провинции: наводнением разрушены 13 км автодорог, девять мостов, 13 культовых сооружений, восемь офисных зданий, девять школ, рынок и несколько правительственных зданий.

Официальный представитель агентства Радитья Джади рассказал, что в спасательной операции участвуют 359 работников ведомства.

По его словам, сильные потоки воды с грязью и песком затопили более 4 тысяч домов.

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Напомним, ранее мы рассказывали о масштабных наводнениях в Испании. Пострадали восточные регионы страны, больше всего – провинция Кастельон. Там затоплены подвалы и первые этажи домов. Пострадали десятки авто – их салоны залиты водой.

А совсем недавно непогода бушевала и на западе Украины. Продолжительные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там были затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них не было транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

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