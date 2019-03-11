В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших
Инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд
В Индонезии пассажирский поезд в воскресенье, 10 марта, сошел с рельсов в муниципалитете Богор в провинции Западная Ява. В результате аварии десятки человек пострадали, сообщает Синьхуа.
По информации начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию Кебон-Педес.
В свою очередь пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что сейчас идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.
Представитель пресс-службы добавил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако на данный момент проводится расследование точной причины аварии.
Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.
Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.
Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.
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