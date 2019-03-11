В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд

Фото: AFP

В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5bf/a93/5c85bfa939522.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5bf/a93/5c85bfa939522.jpg 2019-03-11T04:01:00+02:00 Другие страны Инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд

В Индонезии пассажирский поезд в воскресенье, 10 марта, сошел с рельсов в муниципалитете Богор в провинции Западная Ява. В результате аварии десятки человек пострадали, сообщает Синьхуа.

По информации начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию ​​Кебон-Педес.

В свою очередь пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что сейчас идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.

Представитель пресс-службы добавил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако на данный момент проводится расследование точной причины аварии.

Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

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