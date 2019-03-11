Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Сегодня, 04:01

Инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд

Фото: AFP
В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5bf/a93/5c85bfa939522.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5bf/a93/5c85bfa939522.jpg Другие страны Инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд

В Индонезии пассажирский поезд в воскресенье, 10 марта, сошел с рельсов в муниципалитете Богор в провинции Западная Ява. В результате аварии десятки человек пострадали, сообщает Синьхуа.

По информации начальника местной полиции Агуса Прийоньо, инцидент произошел в 10:30 по местному времени, когда поезд прибыл на станцию ​​Кебон-Педес.

В свою очередь пресс-секретарь Минтранса Хенгки Сетиаван сообщил, что сейчас идет подсчет пострадавших в поезде из Джакарты в Богор.

Представитель пресс-службы добавил, что инцидент произошел после того, как столб электролинии рухнул и ударил поезд, однако на данный момент проводится расследование точной причины аварии.

Ранее в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Также сообщалось о лобовом столкновении двух пассажирских поездов в ЮАР, из-за которого пострадали около сотни человек.

Кроме того, мы писали о страшной железнодорожной аварии в Турции, жертвами которой стали не менее девяти человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индонезия, поезд, сошел с рельсов, пострадавший

Вы сейчас просматриваете новость " В Индонезии пассажирский поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Канаде сошли с рельсов 37 вагонов-цистерн с нефтью

17 февраля, 02:49

В результате инцидента произошел разлив нефти

В Канаде сошел с рельсов товарный поезд: есть жертвы

5 февраля, 02:43

Жертвами инцидента стали проводник, проводник-стажер и инженер состава

На Соломенке в Киеве трамвай несколько метров тащил автомобиль по рельсам

17 октября 2018, 12:29

Во время поворота водитель Ford не увидел трамвай

В Индии с рельсов сошел поезд: минимум пять человек погибли

10 октября 2018, 07:02

Еще несколько человек в результате аварии пострадали, их госпитализировали 

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд Париж – Марсель

24 августа 2018, 22:24

Инцидент произошел, когда состав подходил к конечной точке маршрута – марсельскому вокзалу Сен-Шарль

В Днепре сошел с рельсов товарный поезд: опубликованы фото

19 июня 2018, 10:21

Авария с составом, груженым металлом, произошла ранним утром 19 июня

Открываем дверь без ключа

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

ПриватБанк отключил самую популярную услугу
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)

Исчезнет, как СССР: Сорос сделал ужасающий прогноз для Евросоюза

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)