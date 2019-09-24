В Индонезии продолжатся протесты: десятки погибших

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Полиция Индонезии задержала более 300 подозреваемых в организации и участии в беспорядках в провинции Папуа, во время которых погиб 21 человек, еще свыше 60 получили ранения. Об этом сообщает новостной портал Detik со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов республики Дэди Прасетио.

"В основном это студенты университета в Джаяпуре", — сообщил он.

Как пишет газета The Jakarta Post, в одном из вузов в Джаяпуре было организовано временное убежище для примерно 300 студентов, которые вынуждены были вернуться в Папуа из других городов Индонезии, где подвергались расовой дискриминации. Власти решили перевести их в город Вамэн. Первоначально учащиеся отказывались от этого, однако затем полицейские и военнослужащие силой заставили их покинуть вуз в Джаяпуре. По свидетельству очевидцев, которых цитирует газета, после прибытия в пункт назначения вспыхнули столкновения, в результате которых один военнослужащий и трое протестующих погибли. Через некоторое время в Вамэне прошла акция протеста, участники которой поджигали торговые точки и административные здания, что стало причиной гибели как минимум 17 человек.

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Волна беспорядков прокатилась по провинциям Папуа и Западное Папуа в конце прошлого месяца, когда десятки тысяч коренных жителей протестовали против дискриминационной, как они считают, политики центрального правительства в их отношении. Они громили административные здания, магазины, гостиницы, почти ежедневно происходили столкновения с органами правопорядка. Для стабилизации ситуации в эти районы были направлены около 6 тысяч военнослужащих и полицейских. Участники акций протеста также требовали проведения референдума о независимости. Власти считают, что к организации выступлений причастны скрывающиеся за рубежом сепаратисты, которые выступают за отделение этих провинций от Индонезии.

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Ранее ситуация в стране обострилась после того, как в мае полиция сообщила об аресте десятков подозреваемых в терроризме.

По данным полиции, задержанные имели связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Их подозревают в планировании взрывов на демонстрациях во время объявления результатов избирателей.

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире. В этом году впервые выборы президента, двухпалатного парламента, а также региональных и местных законодательных органов в Индонезии проходили в один день.

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