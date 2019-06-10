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В Индонезии произошло мощное землетрясение

10 июня, 09:38

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в на острове Ява (Индонезия). Об этом сообщил сейсмологический центр страны, передает Анадолу.

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

Напомним, в северо-восточной китайской провинции Цзилинь из-за землетрясения магнитудой 2,3 произошел обвал на шахте. По меньшей мере девять горняков погибли и еще десять получили травмы.

Кроме того, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Индонезия, землетрясение, цунами, толчки, магнитуда

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